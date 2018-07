Feira Internacional de Luanda abre hoje e mais de 10% das empresas são portuguesas

De Portugal, segundo fonte da organização, são esperadas 30 empresas para o pavilhão nacional e mais 15 com representações individuais, entre um total de 350 expositores na feira, incluindo mais de uma centena de marcas angolanas.

Depois do grupo de Angola, as empresas portuguesas, tal como em anos anteriores, são as mais representadas na feira, que decorre entre 10 e 14 de julho, na Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEELB), sob o lema "Diversificar a Economia, Desenvolver o Setor Privado", numa promoção do Ministério da Economia e Planeamento de Angola.

O secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias, participa na inauguração da feira, devendo reunir-se até quarta-feira, em Luanda, com membros do Governo angolano.

Para esta edição da FILDA há ainda registo de 25 empresas da África do Sul e cerca de duas dezenas de Itália, além de expositores da Turquia, Suécia, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Rússia, Gana, Uruguai, Brasil e Estados Unidos, entre outros.

A edição de 2018 tem a particularidade de decorrer numa área de 28.000 metros quadrados da ZEELB, a 30 quilómetros do centro de Luanda, que segundo o Governo angolano representa um modelo económico voltado para a criação de 'clusters' industriais, sendo apresentadas como catalisadoras do crescimento económico.

A edição de 2017 realizou-se no final de julho, em plena marginal junto à baía da capital angolana, juntando cerca de uma centena de empresas.

Em 2016, a crise em Angola levou mesmo ao cancelamento do evento, que em anos anteriores chegou a movimentar, enquanto expositores, cerca de 1.000 empresas.

A inauguração da feira está prevista para as 11:00 locais (mesma hora em Lisboa) de terça-feira e a organização aguarda por mais de 6.000 pessoas por dia, entre estudantes, profissionais e empresários.

Lusa