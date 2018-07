Suíça abre litígio na OMC contra Estados Unidos devido a taxas no ferro e alumínio

De acordo com a agência EFE, O governo helvético considera injustificadas as taxas impostas por Washington desde 23 de março, relativamente à importação de ferro (25%) e alumínio (10%).

Por essa razão, o Conselho Federal suíço interpôs uma queixa ao Sistema de Resolução de Controvérsias da OMC.

Os produtos afetados representaram 80 milhões de francos -- equivalente a mais de 68 milhões de euros -, em 2017, das exportações helvéticas.

Berna, a capital suíça, tinha pedido uma exceção ao executivo liderado por Donald Trump em março, mas como não obteve resposta até à data decidiu avançar com o litígio na Organização Mundial do Comércio, do mesmo modo que fizeram a União Europeia, México, China, Índia, Rússia, Canadá e Noruega.

Lusa