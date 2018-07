Ex-assessora de Salgado encarregue da venda dos imóveis de 670 milhões do Novo Banco

De acordo com o jornal Público, o nome de Rita Barosa constava na primeira proposta da Alantra - empresa apanhada no saco azul do GES - enviada ao Novo Banco e terá causado algum mal-estar dentro da instituição.

Rita Barosa trabalhou com Amílcar Morais Pires e Ricardo Salgado, duas das principais figuras do antigo BES e acabou por sair em 2014, já depois da intervenção.

Quanto à venda de imóveis do Novo Banco, a empresa encarregue de encontrar comprador diz que já está em curso e poderá estar concluída até ao final do ano.

Segundo avança o jornal Público, na segunda-feira, dia 25 de junho, aos trabalhadores do departamento imobiliário (DGI) foi comunicado a transferência de cerca de cerca de 50 trabalhadores para a entidade que vier a adquirir os terrenos, casas e escritórios postos à venda, um portefólio avaliado em 670 milhões de euros. Os números exatos estarão ainda por definir.