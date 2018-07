CMVM preocupada com a subida dos preços das casas em Portugal

No relatório anual sobre os mercados de valores mobiliários, o regulador dos mercados considera que a escalada dos preços levanta questões de sustentabilidade.

Acrescenta ainda que esta subida se deve, sobretudo, às políticas do Banco Central Europeu, com taxas historicamente baixas que permitem que haja liquidez na economia.

Assim, há mais procura, o que leva a que os preços disparem. Por outro lado, o interesse de investidores estrangeiros no país também ajuda a explicar esta evolução.

Este alerta junta-se ao do Banco de Portugal que, no mês passado, considerou que começam a surgir sinais de sobrevalorização do preços das casas no país.