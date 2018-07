A escolha de Cláudia Azevedo, filha de Belmiro de Azevedo (que morreu em novembro de 2017), acontece na sequência da vontade manifestada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério de deixarem a liderança do grupo no fim do atual mandato.

Até agora, Paulo Azevedo (filho de Belmiro de Azevedo e irmão de Cláudia Azevedo) e Ângelo Paupério partilhavam a presidência executiva do grupo.

Lusa