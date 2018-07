Estado paga carros topo de gama e outras regalias a 23 ex-gestores do BPN

De acordo com o Público, há ex-gestores do BPN, como Francisco Nogueira Leite, a usufruir de um vale de 300 euros em combustíveis por mês, seguros, manutenção, parques de estacionamento e Via Verde pagos. Os carros são “viaturas premium da marca Mercedes, BMW, Audi e VW”.

A Inspeção Geral das Finanças (IGF) diz ainda que uma "significativa percentagem" dos trabalhadores tem "remunerações elevadas, quer quando comparadas com o sector das Administrações Públicas quer com o Privado", segundo avança a mesma fonte. Há até situações em que o salário ultrapassa os 6700 euros mensais que o Presidente da República recebe.

Segundo a tabela das remunerações brutas da Parvalorem, 67 trabalhadores recebem menos de 1500 euros e 64 recebem entre 1500 e os 3000 euros. Os restantes 44 ex-bancários contam com salários acima dos três mil euros (29 entre os três mil e os cinco mil, 13 entre os cinco mil e os 10 mil euros e ainda dois casos acima dos 10 mil euros).

A contabilidade da empresa estatal é assegurada pela EPIMETHEUS e as obrigaçoes fiscais são tratadas pela Fiscalnet. A área de informática é responsabilidade da WabbiT e o apoio à gestão e reporte das obrigações legais ficou a cargo da Gesbanha, Gestão e Contabilidade.

Os dados fazem parte da auditoria realizada pela IGF, que questiona a tabela salarial e aponta várias falhas na gestão, sobretudo na análise de créditos, renegociações e perdões de dívida. Os desequilíbrios diagnosticados nas contas da empresa têm-se traduzido em decisões de recuperações de crédito do ex-BPN.