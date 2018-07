Não sabe se ganha bem ou mal? Eis um comparador de salários para toda a União Europeia

Para lá chegar mais rapidamente pode clicar aqui ou pesquisar no Google em inglês "Compare your income eurostat" . É o primeiro que aparece. Não existe em português, mas é relativamente fácil de preencher.

Escolhe o país e por baixo, o rendimento mensal da família. A seguir dizemos quantas pessoas vivem em casa com mais de 14 anos e quantos têm menos de 14 anos. E a seguir tem logo o resultado.

Depois pode comparar com qualquer país do mapa. Por exemplo, se quiser saber como seria se vivesse na Grécia com o mesmo rendimento, escolhe Grécia na lista ou no mapa e clica em seguinte.