Défice recua na zona euro e na UE no 1.º trimestre

Na zona euro, o défice de 0,1% do PIB registado nos primeiros três meses do ano compara-se com o de 1,1% do período homólogo e o de 0,6% do trimestre anterior.

Na UE, o défice caiu para 0,5% face ao de 1,1% do PIB no primeiro trimestre anterior e ao de 0,6% registado entre outubro e dezembro de 2017.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE e entre os países para os quais há dados disponíveis, a Roménia registou o maior défice (4,5% do PIB), seguindo-se a França (2,5%), o Reino Unido (1,9%) e a Hungria (1,6% do PIB).

Os maiores excedentes orçamentais, por seu lado, observaram-se na Holanda e Malta (2,5% do PIB), Alemanha e Bulgária (2,4%) e República Checa (1,7%).

Portugal registou um défice público de 0,5% do PIB nos primeiros três meses do ano, face ao de 9,4% do período homólogo e ao de 2,1% do último trimestre de 2017.

Lusa