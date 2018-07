Parceiros voltam à Concertação Social na terça-feira

A reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social foi convocada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e contará com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

De acordo com a convocatória enviada aos parceiros sociais, a ordem de trabalhos da reunião prevê a apresentação do relatório trimestral sobre aplicação do acordo tripartido sobre salário mínimo.

Está também prevista a análise das Tendências da Política de Vistos no triénio 2015 - 2017.

Lusa