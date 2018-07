Lucro da Airbus cai 55% no 1.º semestre para 496 M€

Em comunicado, a empresa atribuiu este resultado a uma série de reajustes de instrumentos financeiros, incluindo uma nova provisão para o avião de transporte militar A400M.

Os encargos com o A400 aumentaram em 98 milhões de euros, sobretudo devido a uma subida de preços, aos quais se somam os 1,3 mil milhões em 2017. Com o exercício dos anos anteriores, representam já 8,4 mil milhões.

Nos primeiros seis meses do ano, oito unidades daquela aeronave militar, montada em Sevilha (Espanha), foram entregues, tal como aconteceu no primeiro semestre de 2017.

O EBIT (resultados antes de juros e impostos) ajustado cresceu 110% até aos 1,16 mil milhões de euros, refletindo o bom desempenho operacional das três principais divisões da empresa, em particular, o de aeronaves comerciais, que disparou 237% para 867 milhões de euros.

A Airbus entregou 110 aviões A320 no primeiro semestre do ano, comparativamente aos 59 da primeira metade de 2017, e o grupo avisou que "persiste o risco" de não cumprir o objetivo de entregar 800 aviões durante este ano.

No negócio de defesa e espaço, o EBIT declarado caiu 54% para 382 milhões de euros, enquanto o EBIT ajustado subiu 4% para 309 milhões. Na divisão de helicópteros, o EBIT subiu 43% para 114 milhões de euros.

Já o EBIT ajustado regitou um aumento de 69% para 135 milhões. A faturação do grupo Airbus diminuiu 1% na primeira metade do ano para 24,9 mil milhões de euros, apesar do aumento de 2% nos aviões comerciais para 18,5 mil milhões de euros.

O gigante europeu manteve as suas previsões para 2018, mas com algumas modificações para ter em conta a integração do programa de aviões A220, adquirido à empresa canadiana Bombardier, e que terá um impacto negativo este ano.

Lusa