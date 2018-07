Lucro da Sonaecom sobe mais de quatro vezes no 1.º semestre para 62,9 ME

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período de referência, o volume de negócios consolidado atingiu 82,7 milhões de euros, uma subida de 8,2% face a igual semestre do ano anterior.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 19,8 milhões de euros, mais 14,5%, em comparação com o período homólogo.

Por sua vez, os custos operacionais ascenderam a 82,3 milhões de euros, 7,8% acima do registado no primeiro semestre de 2017, enquanto os custos comerciais aumentaram 13,5% para 35 milhões de euros.

Já o investimento (capex) operacional cedeu 11,5% para quatro milhões de euros, "representando 4,8% do volume de negócios, 1,1 pontos percentuais abaixo do valor do primeiro semestre de 2017".

A dívida líquida do grupo, com participação na operadora NOS e dono do jornal Público, recuou 32,2% para 243 milhões de euros.



Lusa