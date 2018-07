Ministro participa na 2ª reunião do grupo de acompanhamento do Aeroporto de Lisboa

Na primeira reunião, que decorreu em 12 de julho, as principais entidades que operam no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) - Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Aeroportos de Portugal (ANA), NA, Navegação Aérea de Portugal (NAV) e TAP - "comprometeram-se a desenvolver um conjunto de medidas mitigadoras do congestionamento naquela infraestrutura, especialmente nos meses de verão", de acordo com um comunicado do gabinete do ministro Pedro Marques, divulgado na altura.

Além disso, ficou também acordo que as mesmas entidades iriam realizar quinzenalmente reuniões de monitorização da atividade aeroportuária, estendendo a outras entidades os processos de coordenação.

De acordo com o ministério, as entidades envolvidas comprometeram-se "de imediato" a melhorar a articulação operacional dos diversos intervenientes, o procedimento de descolagem, a informação antecipada sobre eventuais perturbações, a agilização dos processos de licenciamento e certificação de pilotos e o reforço do pessoal de apoio nas zonas de maior fluxo de passageiros.

Adicionalmente, prometeram reforçar os equipamentos, como autocarros e reboques, melhorar o planeamento e gestão de pessoal e equipamentos de reserva, bem como a disponibilizar o sistema de navegação para aterragem em operações de baixa visibilidade (ILS), na pista 03, no final do terceiro trimestre.

No início de julho, no parlamento, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que a TAP está a "sofrer dores de crescimento" e a responder a ineficiências operacionais, nomeadamente através da alteração do "processo de instrução" dos pilotos.

O ministro informou que a transportadora criou uma estrutura interna para gerir os cancelamentos de voos e que a Comissão Executiva Após a segunda reunião do grupo de acompanhamento do aeroporto de Lisboa, o ministro do Planeamento e das Infraestuturas irá visitar as instalações da NAV Portugal, onde assistirá à apresentação e simulação do futuro sistema ATM (gestão de tráfego aéreo).

O sistema de tráfego aéreo, cuja compra está atualmente em fase de contratação, vai permitir uma gestão mais eficiente do tráfego aéreo na região de Lisboa e constitui uma peça fundamental para a expansão da capacidade aeroportuária da capital portuguesa, refere o ministério da tutela.

