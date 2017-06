Benfica envia "sentidas condolências" às famílias das vítimas do incêndio

"O Sport Lisboa e Benfica apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas de Pedrógão Grande e manifesta solidariedade neste momento de dor", escreveu o clube 'encarnado' esta madrugada na sua página oficial no Facebook.

Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 57 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.



Lusa