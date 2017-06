Jovem de 19 anos detido por suspeita de ligação ao ataque em Londres

O jovem, cuja identidade não foi divulgada, foi detido na noite de domingo em Barking, no este de Londres, por suspeita de envolvimento na preparação de atos terroristas, indicou a mesma fonte.

Detetives da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres fizeram, hoje, buscas ao domicílio onde se deu a detenção e, ainda, a outra casa em Barking. Com esta detenção, um total de sete homens permanecem detidos devido ao atentado, realizado por três homens que atropelaram peões com uma carrinha na Ponte de Londres e, depois, apunhalaram várias pessoas no Mercado de Borough.

Segundo revelou a polícia britânica no fim de semana, os três atacantes, que foram abatidos por agentes armados, tentaram alugar, sem êxito, um camião de grande porte, com o qual poderiam ter provocado um massacre ainda maior.

As forças de segurança acreditam que Khuram Shazad Butt, o jovem de 27 anos que consideram ser o líder do grupo, não pôde pagar o aluguer do camião de 7,5 toneladas com cartão de crédito e viu-se obrigado a optar por uma carrinha mais pequena.

Os outros dois atacantes foram identificados como Rachid Redouane, de 30 anos, e Youssef Zaghba, de 22.

Lusa