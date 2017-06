Príncipe Harry visita mercado de Borough

POOL New

Harry falou com clientes e encorajou os visitantes a não deixarem de frequentar o espaço.

O príncipe conversou ainda com comerciantes e provou alguns produtos do mercado de Borough, que reabriu na quarta-feira ao público.

Alguns vendedores disseram ainda ao príncipe Harry que estavam a contribuir com alimentos para ajudar as famílias afectadas no incêndio da torre Grenfell.