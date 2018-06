Reino Unido "firme" contra terrorismo 1 ano após ataque na London Bridge

"A nossa resolução de permanecermos firmes e ultrapassarmos este problema juntos nunca esteve tão forte", disse Theresa May, em Londres, citada pela AP.



May prestou também tributo àqueles que tentaram impedir o ataque, como o espanhol Ignacio Echeverria, que agrediu os terroristas com um skate.



De acordo com a governante, o facto de sete das oito vítimas serem estrangeiros vindos de França, Espanha, Austrália e Canadá, é um reflexo "da capital cosmopolita, cuja energia e valores conseguem cativar pessoas de todo o mundo, bem como de que o terrorismo transcende as barreiras e afeta todas as pessoas".



Os ataques na London Bridge e em Borough Market resultaram em oito mortos, além dos três atacantes abatidos.

Os ataques fizeram ainda 48 feridos.



Os atacantes atropelaram pessoas na ponte e esfaquearam outras depois de abandonarem a carrinha em que seguiam, antes de serem abatidos pela polícia.



De acordo com as autoridades locais, o grupo era formado por Khuram Butt, 27 anos, e Rachid Radouane, 30, residentes em Barking, e Youssef Zaghba, 22, que residia no leste de Londres.



Já hoje, o Ministério do Interior britânico disse que o risco de o Reino Unido sofrer atentados terroristas deve manter-se, pelo menos nos próximos dois anos, no nível atual, o quarto numa escala de cinco.



O Governo vai manter o alerta terrorista como "grave", o quarto nível numa escala de cinco, o que significa que é "altamente provável" a ocorrência de um ataque.



"A ameaça proveniente do terrorismo islâmico manter-se-á no nível atual durante, pelo menos, dois anos", disse o ministério, em comunicado.



