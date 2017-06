Líder do Partido Liberal-Democrata Tim Farron anuncia demissão

"Desde o meu primeiro dia à frente do partido, confrontei-me com perguntas sobre a minha fé cristã. Tentei dar-lhes resposta com elegância e paciência. Às vezes, as minhas respostas poderiam ter sido mais sábias", explicou em comunicado Farron, que foi criticado dentro do próprio partido pelas suas opiniões sobre a homossexualidade e o aborto.

"As consequências do destaque dado à minha fé são que me achei dividido entre viver a minha fé cristã e servir como político", acrescentou Tim Farron, que assumiu a liderança do Partido Liberal-Democrata a 16 de julho de 2015.

O cristão evangélico concluiu que "ser um líder político - em particular de um partido progressista e liberal em 2017 - e viver como um cristão empenhado em cumprir fielmente os ensinamentos da Bíblia se tornou impossível" para si.

Tim Farron, de 47 anos, casado e com quatro filhos, recusou-se quatro vezes, durante uma entrevista ao canal televisivo Channel 4, a dizer se considerava que ser homossexual era um pecado.

Acabou por dizer que não considerava essa orientação sexual um pecado, mas não conseguiu calar as vozes críticas.Nas eleições legislativas de 8 de junho, os Lib-Dem conseguiram obter um total de 12 mandatos parlamentares, mais três que os anteriores nove, depois de terem feito uma campanha convictamente pró-europeia.

Desejoso de recuperar o voto dos pró-UE, a formação política autoproclamou-se o partido dos 48%, numa referência à percentagem dos eleitores britânicos que votaram contra uma saída do Reino Unido da União Europeia no referendo de 23 de junho de 2016.

No seu programa eleitoral, o Partido Liberal-Democrata prometia organizar um novo referendo sobre o Brexit e garantir os direitos dos cidadãos europeus que trabalham na assistência social e no serviço público de saúde (NHS).

Entre os possíveis candidatos à sua sucessão, figuram o antigo ministro do Tesouro Vince Cable, o ex-ministro da Energia Ed Davey e a deputada Jo Swinson.

