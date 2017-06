Relocalização de agências europeias com sede em Londres vai ser decidida no outono

O processo de decisão, que estará na agenda do Conselho de Assuntos Gerais, na terça-feira, no Luxemburgo, passa para já pela definição de critérios para a escolha da futura localização das agências que deixarão a capital britânica na sequência do 'Brexit' (saída do Reino Unido da UE).

Segundo a mesma fonte, os líderes da UE deverão aprovar, na cimeira de 22 e 23, em Bruxelas, os critérios de base para a decisão, devendo esta ter lugar em outubro.

Há já várias cidades candidatas a receber a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), incluindo Lisboa e Barcelona.

Também a Autoridade Bancária Europeia (EBA) irá sair de Londres, no âmbito do Brexit.

