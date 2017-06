Irlanda do Norte falha prazo para conseguir acordo de governação

O prazo imposto por Londres acabou hoje às 16h00 locais (a mesma hora em Lisboa) e o Partido Democrático Unionista (DUP, pró-britânico e o principal da comunidade protestante norte-irlandesa), atual parceiro do governo britânico conservador, e o Sinn Fein (o principal partido da comunidade católica norte-irlandesa) não conseguiram alcançar um acordo, acusando-se mutuamente de não cederem em matérias centrais.

Perante tal cenário, o governo de Londres decidiu dar mais tempo às duas formações políticas para que continuem a debater as respetivas posições, segundo anunciou uma porta-voz da primeira-ministra britânica.

"Vamos dar espaço aos partidos para que continuem a negociar", disse o gabinete da conservadora Theresa May, num comunicado.

O ministro para a Irlanda do Norte, James Brokenshire, advertiu esta semana que um eventual fracasso das negociações teria "consequências profundas e sérias".

Na segunda-feira, James Brokenshire fará uma declaração diante do parlamento britânico e irá explicar que opção tomará caso não exista um acordo durante o fim de semana.

Em finais de março último, o executivo britânico admitiu que um dos cenários possíveis é suspender a autonomia da Irlanda do Norte e governar o território britânico a partir de Londres.

A definição de outra data limite ou a convocação de novas eleições regionais são outras possíveis opções.

A Irlanda do Norte vive uma crise política desde a demissão, em janeiro passado, do antecessor de Michelle O'Neill na liderança do Sinn Fein, Martin McGuinness, do cargo de vice-primeiro-ministro, por divergências com o DUP sobre um programa de subsídios às energias renováveis.

A demissão de McGuinness levou à convocação de eleições para 02 de março, nas quais o DUP venceu, embora perdendo eleitores para o Sinn Fein.

O DUP elegeu 28 dos 90 deputados à assembleia regional, contra 27 do Sinn Fein.

Após o escrutínio, os partidos tiveram um prazo de três semanas para formar um governo de coligação, mas até à data as forças políticas norte-irlandesas não conseguiram alcançar um consenso.

