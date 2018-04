Câmara alta do parlamento britânico vota a favor da permanência no mercado único

A emenda foi aprovada com 348 votos a favor e 225 contra, e significa uma derrota embaraçosa para Theresa May. Ainda assim, não apresenta entraves à saída da União Aduaneira. Isto porque o voto dos Lordes não é vinculativo. Apenas pode influenciar a decisão na câmara baixa do Parlamento.

O Governo de Theresa May, que tinha anunciado a saída do mercado único como uma das medidas do Brexit, emitiu já um comunicado sobre esta votação, falando em "desapontamento".