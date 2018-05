Político britânico pró-Brexit pede visto de residência em França

O antigo secretário do Tesouro britânico Nigel Lawson afirmou esta quinta-feira a um jornal francês que apresentou um pedido de visto de residência junto das autoridades francesas.

O grupo pró-europeu "O melhor para o Reino Unido" considerou que a decisão de Lawson "é hipócrita" porque o político, de 86 anos, prefere viver "na sua casa de luxo" no sul de França, condenando os seus conterrâneos à incerteza económica.

As negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia estão num impasse e existem muitos imigrantes que já manifestaram as suas preocupações quanto ao seu futuro.

"Eu percebo que algumas pessoas estão preocupadas sobre a cobertura de saúde [no Reino Unido] e espero que tudo corra bem", disse ainda Nigel Lawson.

