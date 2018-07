May revela que Trump a aconselhou a processar a UE

Numa conferência de imprensa conjunta na sexta-feira, Trump disse aos jornalistas que tinha dado um conselho que Theresa May considerou demasiado "forte".

Hoje, em entrevista à BBC, questionada pelo entrevistador Andrew Marr sobre que sugestão tinha sido a de Trum, May respondeu com um ar divertido: "Ele disse-me para processar a UE. Não entrar em negociações mas sim processar".

Donald Trump iniciou uma visita ao Reino Unido na quinta-feira, com o Brexit, o comércio bilateral, a política externa e a segurança global a serem os assuntos mais marcantes na agenda.

Na sexta-feira, em Londres, Trump garantiu que mantém uma relação "muito sólida" com a primeira-ministra britânica, Theresa May, apesar de ter criticado numa entrevista a negociação do 'Brexit'.

"A relação é muito, muito sólida, temos uma ótima relação", garantiu Donald Trump, sentado ao lado de Theresa May.

No entanto, em entrevista ao jornal The Sun, na sexta-feira, Trump disse que a estratégia de May para o 'Brexit' "provavelmente mataria" um acordo de livre comércio entre Washington e Londres.

Donald Trump está a passar o fim de semana na Escócia, enquanto se prepara para a cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, que irá decorrer na segunda-feira, em Helsínquia, na Finlândia.