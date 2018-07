Boris Johnson diz que "não é demasiado tarde para salvar Brexit"

Falando no parlamento, Johnson pediu aos deputados para não abandonarem o 'brexit', exortando-os a lembrarem-se do entusiasmo inicial por uma saída "dura" da União Europeia (UE) e criticou a primeira-ministra conservadora por se ter desviado para um "Brexit que só tem o nome".

"Ainda temos tempo nas negociações", afirmou, defendendo um corte claro com a UE, enquanto May se dirige para um Brexit "suave", no qual o Reino Unido manterá ligações próximas com a União.

Johnson apelou a May para regressar à visão do Brexit que expos em janeiro de 2017 e na qual brilhava um Reino Unido "forte e independente", o oposto de quando o governo elaborou o seu plano para o pós-Brexit, no início de julho, reunião da qual considerou ter emergido uma "lamentável incerteza".

O ex-ministro demitiu-se três dias após aquela reunião e a publicação do plano do governo, considerando que o sonho do Brexit estava "a morrer".

Londres e Bruxelas terão de chegar a um acordo até outubro para permitir aos parlamentos europeu e britânico ratificarem-no antes da concretização do Brexit, marcado para 29 de março de 2019.



