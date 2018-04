Como saber se os seus dados no Facebook foram usados pela Cambridge Analytica

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu ontem culpa perante o senado norte-americano pelo abuso da Cambridge Analytica.

A consultora britânica usou dados de milhões utilizadores do Facebook de forma ilegal para influenciar campanhas políticas em todo o mundo, nomeadamente, no escrutínio que ditou a eleição de Donald Trump para a Casa Branca e no referendo sobre o Brexit.

De acordo com uma fonte oficial da rede social norte-americana, a consultora pode ter acedido a dados de 63.080 utilizadores do Facebook em Portugal.

No início desta semana, o Facebook começou a notificar os utilizadores para a possibilidade de verificarem se foram afetados através de uma página dentro da rede social.

"O erro foi meu. E lamento"

O presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, assumiu esta terça-feira a culpa perante o Senado dos Estados Unidos pelo abuso da Cambridge Analytica, que utilizou dados de milhões de utilizadores da rede social para a campanha eleitoral de Trump.