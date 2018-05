Mark Zuckerberg aceitou ir a Bruxelas responder ao Parlamento Europeu

Zuckerberg "vai estar em Bruxelas assim que possível, espero que na próxima semana, para se reunir com os presidentes dos grupos políticos e com o presidente e o relator da comissão de Liberdades Civis e Justiça", precisou Tajani num comunicado.

O presidente do PE prosseguiu afirmando que os cidadãos europeus "merecem uma explicação completa e detalhada" sobre a questão e considerou que Zuckerberg, ao aceitar o convite, deu "um passo na direção certa para o restabelecimento da confiança".

O PE manifestou interesse em conhecer o alcance do uso abusivo de dados pessoais de utilizadores do Facebook, nomeadamente pela empresa Cambrige Analytica, para interferir em campanha políticas, designadamente a do referendo sobre o 'Brexit'.

Tajani sublinhou no comunicado que a prioridade da União Europeia (UE) é assegurar o correto funcionamento do mercado digital, com a proteção dos dados pessoais, direitos de autor e direitos dos consumidores.

Lusa