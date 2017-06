Primeiras conclusões da comissão de inquérito sobre CGD conhecidas 2ª feira

Na Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à Gestão do Banco, os deputados aprovaram por unanimidade um novo calendário que prevê o prologamento dos trabalhos da comissão por mais quinze dias do que o inicialmente previsto: até 18 de julho.

Assim, o deputado Carlos Pereira (PS) terá de entregar até à próxima segunda-feira, dia 03, o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito, contendo as primeiras conclusões dos deputados sobre a gestão e recapitalização do banco público.

Os deputados terão depois até dia 10 para apresentar propostas de alteração ao relatório preliminar, ficando Carlos Pereira responsável por entregar a versão final do documento no dia 14, para que no dia 18 seja votada.

O deputado social-democrata Costa Neves explicou que o PSD votou favoravelmente o novo calendário para "permitir operacionalidade" aos trabalhos, mas afirmou que isso não significa que concorde com o fecho dos mesmos.

"Entendemos que não foram obtidas as clarificações necessárias; estão pendentes deligências que permitiam essa clarificação", disse.

A comissão de inquérito vai debruçar-se sobre a gestão do banco público desde o ano 2000, culminando no processo de recapitalização de cerca de 5.000 milhões de euros, aprovado entre o Governo português e a Comissão Europeia, depois de a CGD ter apresentado um prejuízo histórico de 1.859 milhões de euros em 2016.

Lusa