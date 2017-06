Parlamento do Reino Unido alvo de ataque informático

Como consequência, segundo avançou Rennard, os parlamentares britânicos não conseguem aceder às suas contas de correio eletrónico fora do perímetro das instalações do Parlamento.

"Um ataque informático em Westminster, os correios eletrónicos dos parlamentares não estão funcionar de forma remota", escreveu o político na sua conta no Twitter.

Em declarações aos 'media' britânicos, uma porta-voz da Câmara dos Comuns (câmara baixa) confirmou que foram descobertas "tentativas de acesso não autorizadas às contas de correio eletrónico dos parlamentares".

A mesma porta-voz precisou que as dificuldades de acesso aos 'email' sentidas pelos parlamentares não foram provocadas pelo ataque informático, mas sim são uma consequência dos mecanismos que foram acionados para solucionar o problema.

A representante também indicou que as autoridades do Parlamento do Reino Unido estão em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança.

"Continuamos a investigar este incidente e a tomar medidas adicionais para proteger a rede informática", referiu a porta-voz, citada pela estação pública britânica BBC.

E acrescentou: "Temos sistemas instalados par proteger as contas dos membros e dos funcionários e estamos a tomar as medidas necessárias para proteger os nossos sistemas".

"O Parlamento desligou o acesso remoto para proteger a rede", concluiu a mesma porta-voz.



Lusa