Guarda Costeira grega resgatou barco com 120 refugiados

Um dos refugiados tinha lançado um alerta através do seu telemóvel para o 112, revelando que a embarcação tinha uma avaria técnica, informou a Guarda Civil.

Na operação participaram três embarcações da guarda costeira, que conduziram o barco à costa de Amoopi, na parte oriental da ilha, acrescentou.

Com o bom tempo aumentaram novamente as chegadas de barcos com migrantes às ilhas gregas, embora os números fiquem aquém da assinatura do acordo de devolução de refugiados entre a União Europeia e a Turquia em março de 2016.

Atualmente, as chegadas variam significativamente de um dia para o outro, com jornadas nas que não se regista nem uma só chegada a outros em que se verificam mais de uma centena.

Lusa