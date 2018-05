Itália autoriza desembarque de imigrantes após três dias de espera em alto mar

Os 105 imigrantes foram resgatados no domingo em águas internacionais ao largo da Líbia pelo navio "Astral", uma embarcação com pavilhão do Reino Unido, fretada pela organização não-governamental (ONG) espanhola Proactiva Open Arms.

O grupo de imigrantes, incluindo seis crianças acompanhadas e outros 32 menores não acompanhados, foi depois transferido, na segunda-feira, para o navio "Aquarius", uma embarcação de maiores dimensões das organizações não-governamentais SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras (MSF). Desde então, os imigrantes têm permanecido em alto mar e sem um destino definido.

Este caso gerou uma espécie de 'pingue-pongue' diplomático entre Itália e o Reino Unido, porque os dois navios envolvidos têm pavilhão britânico.

Após o resgate, o navio "Astral" esperou mais de 24 horas para que as autoridades italianas, que coordenam os resgates no Mediterrâneo, ou para que Londres, autorizassem a entrada num porto para receber os imigrantes resgatados.

Ao terem sido resgatados por uma embarcação com bandeira britânica, o entendimento é que a designação de um porto seguro para realizar o desembarque dependeria de Londres.

A guarda costeira italiana disse hoje que realizou "inúmeras chamadas" às autoridades britânicas, mas que estas responderam alertando para "a urgência da situação a bordo".

"Portanto, a guarda costeira italiana, de acordo com o Ministério do Interior, decidiu indicar um local seguro de desembarque", referiram hoje à tarde as autoridades italianas num comunicado, mas sem especificar a localização do porto escolhido.

Perante a situação destes 105 imigrantes, alguns a precisarem de cuidados médicos, a Comissão Europeia (CE) exigiu hoje uma solução a Londres e a Roma.

"É lamentável. A prioridade deve ser assegurar que os imigrantes a bordo recebam a ajuda que precisam", disse a porta-voz da Comissão Europeia (CE), Natasha Bertaud, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

No domingo, a guarda costeira italiana tinha confirmado que tinha sido notificada de que uma embarcação com imigrantes a bordo estava com problemas e de que esta tinha sido resgatada por uma ONG espanhola. Na mesma ocasião, a guarda costeira italiana afirmou que tinha sido informada de que as autoridades líbias ficariam responsáveis pela gestão do caso.

