Um segundo navio com 790 migrantes a bordo aguarda permissão para aportar em Itália

Fontes da Guarda Costeira italiana, citadas pela agência EFE, precisaram que os migrantes foram recolhidos no Mediterrâneo por navios militares e mercantes durante o dia de domingo e transferidos para o navio-patrulha Diciotti, cujo comandante aguarda que lhe seja atribuído um porto.



Segundo alguns 'media' italianos, foi convocada uma reunião de emergência do comando da Guarda Costeira para avaliar o suposto encerramento dos portos ordenado pelo ministro do Interior, Matteo Salvini.



A situação deste navio e dos 790 migrantes a bordo junta-se à do Aquarius, com 629 pessoas a bordo, cujo desembarque Itália recusou no domingo autorizar.

Lusa