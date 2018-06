Juncker convoca grupo de líderes europeus para mini-cimeira sobre migrações

"O presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, está a organizar uma reunião de trabalho informal sobre questões de migração e asilo, a realizar em Bruxelas, no domingo, a fim de trabalhar com um grupo de chefes de Estado ou de Governo de Estados-membros interessados em encontrar soluções europeias, em antecipação da próxima reunião do Conselho Europeu", segundo um comunicado do executivo comunitário, que não especifica quem são os participantes.

Na sua conta da rede social Twitter, Juncker identificou os chefes dos governos grego, Alexis Tsipras, italiano, Giuseppe Conte, búlgaro, Boyko Borissov, maltês, Joseph Muscat, o chanceler austríaco, Sebastian Kurz (país que assume a próxima presidência semestral da UE), o Presidente francês, Emmanuel Macron, o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert, e a conta da presidência do Governo espanhol.

O tema das migrações domina a agenda do Conselho Europeu nos dias 28 e 29.