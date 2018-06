Papa pede que o medo não impeça ninguém de acolher refugiados

"Encontramos Jesus no pobre, no rejeitado, no refugiado. Não deixemos que o medo nos impeça de acolhe o próximo necessitado", lê.se na conta do Papa Francisco, com a hashtag "#WithRefugees".

Numa segunda mensagem, Francisco apela à humanidade do ato de salvar vidas.

"A dignidade de uma pessoa não depende de ser cidadão, migrante ou refugiado. Salvar a vida de alguém que foge da guerra ou da pobreza é um ato de humanidade".

Asmensagens foram divulgadas por ocasião da data em que se celebra o Dia Mundial do Refugiado.

Francisco apelou já, durante o seu pontificado, a "uma gestão global e partilhada da migração internacional, apoiada nos valores da justiça, da solidariedade e da compaixão", como recordou num encontro, na semana passada, entre o Vaticano e o México.

Em várias ocasiões, o papa pediu que o medo dos estrangeiros "não alimente o ódio e a rejeição".

Lusa