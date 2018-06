Eurodeputado do PCP vai pernoitar no navio Lifeline em "situação dramática"

Depois do Aquarius, o Lifeline é a embarcação envolvida num “braço de ferro” entre os países europeus sobre a questão dos migrantes socorridos no Mediterrâneo.

O navio encontra-se neste momento ao largo da ilha de Malta e tem a bordo 239 pessoas, incluindo 14 mulheres e quatro bebés, que resgatou perto da costa da Líbia. Há vários dias que tenta obter sem sucesso autorização para desembarcar os migrantes.

João Pimenta Lopes disse à agência Lusa que vai subir a bordo do Lifeline juntamente com um grupo de quatro deputados, um do parlamento espanhol e os restantes do alemão.

Contactado telefonicamente, o eurodeputado português considerou que a sua deslocação é uma “forma de solidariedade”.

Assinalou que o Lifeline tem de atracar “no porto mais próximo”, dado que “não tem condições” para navegar até Espanha, como aconteceu com o Aquarius.

Depois de lhe ter sido recusado o desembarque em Itália e Malta, o Aquarius foi obrigado a navegar mais de 1.500 quilómetros na última semana até ao porto de Valência, Espanha, para deixar sair os 629 migrantes a bordo.

“A visita do deputado do PCP no Parlamento Europeu João Pimenta Lopes (…) visa tomar conhecimento da situação humanitária a bordo, manifestar a solidariedade dos comunistas portugueses a todas as pessoas resgatadas, denunciar a desumanidade das políticas migratórias e de asilo da União Europeia e exigir uma solução que de pronto permita o desembarque das 234 pessoas e o seu acolhimento”, refere uma nota do grupo que o PCP integra no Parlamento Europeu.

Lusa