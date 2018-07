Resgatados 160 migrantes em cinco embarcações no Estreito de Gibraltar

Fontes do dispositivo indicaram que desde as primeiras horas da manhã receberam avisos sobre a presença de embarcações nestas águas, alguns provenientes da Guarda Civil.

Uma das embarcações mobilizadas para a operação de resgate, a Salvamar Arcturus, localizou as duas primeiras balsas ao início da manhã, respetivamente com dois e com cinco homens de origem subsaariana a bordo.

O navio Luz de Mar, também enviado para a zona, localizou ainda durante a manhã duas outras embarcações com um total de 103 pessoas a bordo.

Na primeira viajavam 42 homens e uma mulher de origem magrebina, enquanto na segunda se encontravam 59 homens e uma mulher, também de origem magrebina.

A Salvamar Arcturus localizou uma quinta balsa em que viajavam 50 homens de origem subsaariana.

Todos os imigrantes resgatados pela Salvamar Arcturus foram desembarcados em Tarifa, enquanto a Luz de Mar prosseguiu as operações no Estreito em busca de novas embarcações.

No porto de Tarifa foi ativado o dispositivo de apoio social e de assistência médica da Polícia Nacional, Guarda Civil e Cruz Vermelha.



Lusa