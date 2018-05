Marcelo "vexado" com agressões à equipa do Sporting

"Tive o sentimento de alguém que se sente vexado pela imagem projetada por Portugal no Mundo. Vexado porque Portugal é uma potência, nomeadamente no futebol profissional, e vexado pela gravidade do que aconteceu", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em Leiria.

Na terça-feira, um grupo invadiu a Academia do Sporting, em Alvalade, e agrediu futebolistas e equipa técnica do clube de Alvalade.

Com Lusa