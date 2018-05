André Geraldes paga caução de 60 mil euros para ficar em liberdade

À saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, André Geraldes manteve-se em silêncio, e o seu advogado confirmou que, além da caução, o 'team manager' do Sporting fica impedido de exercer funções desportivas, bem como de contactar os restantes três arguidos.

Na quarta-feira, após buscas na SAD do Sporting, a Polícia Judiciária (PJ) deteve André Geraldes e os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, além de Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do clube 'leonino', no âmbito da operação 'Cashball', que investiga manipulação de resultados.

A investigação debruça-se sobre suspeitas de corrupção envolvendo vários jogos da I Liga em que alegadamente houve tentativa de favorecer o Sporting.

Com Lusa