Bas Dost agradece aos "verdadeiros adeptos do Sporting"

O avançado do Sporting foi um dos vários jogadores leoninos agredidos na academia de Alcochete, tendo ficado com ferimentos na cabeça e nas pernas. Logo na altura foram divulgadas imagens do jogador com três lesões na cabeça.

Bas Dost diz ainda estar chocado com o que aconteceu por indivíduos que considera serem "criminosos", mas mostra-se feliz com a reação dos "verdadeiros adeptos do Sporting", aos quais agradece o "fantástico apoio".

Em comunicado diz ainda estar orgulhoso pela forma como a equipa lidou com a situação que classifica de "difícil" e termina com uma mensagem de união para o clube: "Vamos atravessar isto juntos".