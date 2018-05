"Não nos vamos demitir"

O presidente do Sporting fala num "ataque interno e externo sem precedentes" ao clube, com a "clara intenção" de fazer cair a atual direção.

"As manobras daqueles que deviam estar unidos em torno dos interesses do clube não são, por nós, desconhecidas", afirmou Bruno de Carvalho:

Esta declaração do dirigente leonino surge em plena crise do Sporting, com várias personalidades ligadas ao clube a apelarem à demissão de Bruno de Carvalho.

A polémica que envolve o clube de Alvalade agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no último jogo do campeonato, frente ao Marítimo, que fez o Sporting perder o 2.º lugar para o Benfica.

Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting vai defrontar o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete, na terça-feira, por um grupo de cerca de 50 adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores.

A GNR deteve 23 dos atacantes e as reações de condenação do ataque foram generalizadas e abrangeram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Entretanto, a Mesa da Assembleia-Geral demitiu-se em bloco, vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar renunciaram aos cargos e parte do Conselho Diretivo também se afastou, enquanto o empresário Álvaro Sobrinho, patrão da Holdimo, detentora de 30% das ações da SAD do Sporting, pediu a demissão da direção.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas ligadas ao Sporting na quarta-feira, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol e de futebol.