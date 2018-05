O BMW azul que foi buscar elementos da Juve Leo a Alcochete

O BMW de cor azul metalizado entrou na academia pelas 19:20 de terça-feira, mais de duas horas depois da entrada dos 50 encapuzados em Alcochete.

O carro entrou apenas com o condutor, deu uma volta no interior do parque de estacionamento e percebe-se que recolheu passageiros que entraram rapidamente na viatura.

A viatura, registada em nome de um proprietário de Fernão Ferro, esteve cerca de dois no interior da Academia do Sporting.

À saída, o BMW azul metalizado passou o portão da academia pelas 19:22 e 30 segundos. Percebe-se que a viatura levava mais pessoas. Além do condutor, o carro transportava passageiros identificados como elementos da Juve Leo, retirados de Alcochete depois das agressões ao plantel que estava no balneário.

Jorge Jesus acusa Bruno de Carvalho de ser o autor moral dos crimes de sequestro, atentado contra a integridade física e associação criminosa.