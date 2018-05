"Tenho vergonha de um dia dizer as coisas que sei sobre Bruno de Carvalho"

Ainda a reunião desta quinta-feira não tinha terminado em Alvalade e já Jaime Marta Soares desmentia o presidente do Sporting à TribunaExpresso:

O encontro serviu ainda para apresentar o requerimento para a destituição do presidente Bruno de Carvalho que na última semana reuniu quatro mil assinaturas, para a convocação de uma assembleia de destituição, quando são necessárias apenas mil.

"Apresentámos a proposta A: se aceitasse renunciar ao cargo esta quinta-feira, ele manter-se-ia na gestão do clube e marcaríamos eleições para 19, 26 ou 29 de agosto. Ele escolheria a data que melhor lhe servisse. Esta, disse-lhe eu, era a melhor forma de parar com esta instabilidade. Disse-lhe também que a MAG tinha quatro mil assinaturas, quando são apenas precisas mil, e que as apresentaria quando ele acionasse os serviços para a sua validade. Nunca falámos numa comissão de gestão, isso é uma mentira, mentira, mentira".

Jaime Marta Soares reagia assim à reunião dos órgãos sociais do Sporting que culminou numa conferência de imprensa de Bruno de Carvalho para anunciar uma Assembleia Geral de destituição, para 23 de junho e acusar Jaime Marta Soares de lançar uma "bomba atómica" cheia de irregularidades.

"Cheguei a dizer-lhe que só me insultava quem eu deixava, não quem queria. Depois, também quis que assinássemos a ata da reunião anterior, só que era a ata Bruno de Carvalho, onde estavam as coisas que ele tinha dito e também as que não tinha dito. Avisei-o, também, que este não era o melhor caminho para ele, porque eu tenho vergonha de um dia dizer as coisas que, efetivamente, sei sobre ele", afirmou Jaime Marta Soares à TribunaExpresso.