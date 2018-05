Rui Patrício já terá acordo com Nápoles por 18 milhões

As negociações foram ontem confirmadas por Augusto Inácio, novo diretor-geral para o futebol do Sporting, e a oficialização do contrato deverá acontecer ainda antes do Campeonato do Mundo, na Rússia.

A Bola refere ainda que se tratou de um negócio com muitas cedências de parte e parte e que chegou a estar em cima da mesa o pedido de rescisão por justa causa, relacionado com os incidentes das agressões de Alcochete.

O jornal avança ainda que o substituto de Rui Patrício será o guarda-redes italiano Viviano, que terminou a quarta temporada ao serviço da Sampdoria, Itália.