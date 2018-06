As mensagens de WhatsApp de Bruno de Carvalho para Rui Patrício

Rui Patrício começa por mostra a mensagem que o presidente do Sporting enviou ao capitão, "na sequência do empate da equipa com a equipa do Vitória de Setúbal", e em que Bruno de Carvalho diz que até teve de ser assistido no hospital:

O guarda-redes escreve que "esta atitude de crítica e ataque permanente, por isto e por aquilo, foi-se sucedendo". A 19 de março, no dia seguinte à vitória ao Rio Ave por 2-0, mais uma mensagem para os capitães, "uns convencidos que não respeitam nada nem ninguém":

"Tudo isto", segundo Rui Patrício, "apenas e só porque tinha sido decidido que os jogadores faziam um coração com as mãos aquando da fotografia de grupo antes do jogo, o que não aconteceu por uma mera distração".

O jogador lembra ainda as publicações de Bruno de Carvalho na sequência do desaire com o Atlético de Madrid, para Liga Europa. Os jogadores acabariam depois por divulgar um comunicado a lamentar as declarações do presidente, mas ainda antes de isso acontecer, terão recebido mais uma mensagem: