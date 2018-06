Acuña e Battaglia serão os próximos a bater com a porta

De acordo com o jornal a Bola, Marcos Acuña deverá entregar esta semana a carta de rescisão em Alvalade.

O extremo argentino, de 26 anos, já tinha mostrado intenção de abandonar o clube depois das críticas dos adeptos no final do jogo com o Marítimo e das agressões em Alcochete. O jogador, que chegou ao Sporting no ano passado, teme agora pela segurança e pela família.

Por sua vez, segundo o jornal Record, Rodrigo Battaglia também admite querer deixar os leões pelos mesmos motivos, apesar de já ter rejeitado a proposta do Independiente.