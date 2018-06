Detidos o ex-líder da Juve Leo e o condutor do BMW que esteve em Alcochete

A operação policial, que começou às 22:00 em Lisboa, envolve 15 elementos da GNR e da PSP, entre eles 'spotters', agentes especializados em claques de futebol.

Fernando Mendes, Nuno Torres e outras duas pessoas, ocupantes do BMW azul que saiu de Alvalade, foram detidas por suspeitas de envolvimento nas agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting em Alcochete.

Em entrevista à SIC, Nuno Torres afirmou que se terá deslocado até à Academia do Sporting após ter sido convidado por Fernando Mendes para uma reunião com Jorge Jesus. O condutor garante que quando chegou a Alcochete, já as agressões tinham acontecido.

Recorde-se que em maio, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decretou prisão preventiva para os 23 detidos na sequência das agressões em Alcochete, uma medida contestada pelos advogados dos arguidos.