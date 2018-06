Assembleia Geral do Sporting confirmada para dia 23 de Junho

Assim sendo, Jaime Marta Soares pode avançar com a Assembleia Geral que tem como objetivo destituir a atual Direção do Sporting.

Bruno de Carvalho tinha garantido esta semana, numa conferência de imprensa, que esta assembleia não iria acontecer.

No comunicado, Jaime Marta Soares pede ainda ao Conselho Diretivo que "tome todas as medidas adequadas para assegurar a realização da Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018, nomeadamente as medidas de logística e segurança indispensáveis para que os Sócios do Clube possam participar e exercer os seus direitos."

