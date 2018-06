A carta de rescisão de Bas Dost

Bas Dost rescindiu esta segunda-feira com o Sporting, no mesmo dia em que William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já tinham feito o mesmo. No início do mês, tinham rescindido Daniel Podence e Rui Patrício. Pode ler aqui a carta o jogador holandês.

As rescisões surgem na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica a 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.

Dos atacantes, foram detidos 27 que ficaram em prisão preventiva.