Comissão Transitória do Sporting garante que Bruno de Carvalho vai continuar em funções

"Vou garantir que ele vai continuar em funções", disse Elsa Tiago Judas em conferência de imprensa, acrescentando: "É a lei que lhe dá a garantia de que ele vai continuar em funções (...) Com certeza que o dr. Bruno de Cravalho e a sua direção estão legitimados por quem têm de estar, pelos sócios".



Elsa Tiago Judas, que participou na conferência de imprensa juntamente com Bernardo Trindade Barros, explicou a ausência de Bruno de Carvalho: "Ele não está aqui presente, porque entendeu que nós podemos explicar o que se passa".



A Comissão de Fiscalização (CF) designada pela Mesa de Assembleia Geral (MAG) do Sporting anunciou hoje ter suspendido preventivamente, e com efeitos imediatos, o Conselho Diretivo do Sporting.



Em conferência de imprensa, três dos cinco elementos da CF, explicaram que a nota de culpa, que suspende as funções e impede os membros do CD do Sporting de entrarem nas instalações do clube, já seguiu para os visados, que têm agora 10 dias úteis para o contraditório.



Lusa