Novo treinador do Sporting já está em Lisboa

Já passava da meia noite quando Mihailovitch chegou a Lisboa. Veio de Itália e terá estadia marcada em Alvalade nas próximas temporadas.

O Sporting deverá apresentar esta segunda-feira o substituto de Jorge Jesus e o contrato terá duração de três épocas.

O técnico sérvio tem 49 anos. É ex-jogador, terminou a carreira no Inter e seguiu para técnico. Primeiro adjunto também no Inter, depois ao comando do Bolonha, da Fiorentina, da Sampdoria e do Milan.

Chegou a ser selecionador da Sérvia e neste momento estava sem clube. Mihajlovic esteve no Torino na época passada, mas foi despedido em janeiro.

Chega ao Sporting sem nunca ter conquistado um título e coloca um ponto final nas dúvidas de sucessão de Jorge Jesus.