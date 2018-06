Assembleia Geral do Sporting com medidas de segurança similares aos jogos de alto risco

De acordo com a PSP, e "na sequência de uma solicitação da Mesa da Assembleia Geral e do Sporting", serão adotadas várias medidas de segurança para o evento, como o "controlo de acessos" e a "implementação de um perímetro de segurança para facilitar a gestão de filas".



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a exemplo das recomendações para os jogos de alto risco, pede aos sócios 'leoninos' para evitar transportar "malas, mochilas e outros objetos proibidos, nomeadamente objetos contundentes, armas e engenhos pirotécnicos".



A PSP recomenda aos sócios do Sporting para que se desloquem com antecedência para a reunião magna, primordialmente utilizando os transportes públicos, e confirmou que a abertura das portas do recinto está prevista para as 12:00.



As medidas de segurança adotadas surgem atendendo às vicissitudes que rodeiam a realização da Assembleia Geral, após reuniões mantidas com os diversos intervenientes na mesma e na sequência da necessária avaliação de risco feita pela PSP.



Por todas estas razões, "a PSP decidiu implementar um dispositivo de segurança similar ao de um jogo de alto risco e ao de espetáculos que normalmente se realizam no Altice Arena, visando garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior quer no exterior".



A AG vai decorrer na sala Atlântico do Altice Arena, com início às 14:00, estando previsto o fecho da votação para as 20:00, embora os sócios que estejam ainda na fila podem ainda fazê-lo.



Aos sócios será perguntado se pretendem ou não a revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Diretivo e as respostas possíveis são "sim", "não" ou "abstenção".



