Marta Soares atualiza boletim de voto para clarificar o que significa votar "sim" e "não"

De acordo com o comunicado de Jaime Marta Soares, a pergunta que será feita aos sócios será a mesma, se pretendem ou não a "revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo", liderado por Bruno de Carvalho.

A diferença é que, à frente do 'sim', consta agora, entre parênteses, que isso "significa a saída da Direcção" e, à frente do 'não', também entre parênteses, está que isso "significa a continuidade da Direcção". Além de 'sim' e 'não', os sócios 'leoninos' podem ainda optar pela abstenção.

A AG de sábado vai decorrer na sala Atlântico do Altice Arena, a partir das 14:00, embora a abertura das portas aconteça pelas 12:00 para que todos possam ir ocupando os seus lugares.

A votação encerra às 20:00, mas todos os sócios que estejam ainda na fila para votar poderão fazê-lo.

Lusa